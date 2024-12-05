Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Setyo Budiyanto Jadi ketua KPK, Puan: Jangan Ada Politisasi dalam Pemberantasan Korupsi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:19 WIB
Setyo Budiyanto Jadi ketua KPK, Puan: Jangan Ada Politisasi dalam Pemberantasan Korupsi
DPR sahkan pimpinan KPK (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Setyo Budiyanto sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Atas jabatan baru itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Setyo menjalankan tugasnya yang bebas dari politisasi.

"Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam pemberantasan korupsi. Jadi sebesar-besarnya sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi," kata Puan di Kompleks DPR RI, Senayan Kamis (5/12/2024).

Dia berharap, lima pimpinan KPK periode 2024-2029 yang juga disahkan hari ini bisa bekerja secara profesional. "Yang ada itu ada dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Jadi sepertinya insya Allah ke depannya ini saling melengkapi, kemudian akan bisa bekerja secara profesional dan aman," tuturnya.

Puan menjelaskan, setelah DPR mengesahkan para pimpinan KPK, selanjutnya pihaknya akan bersurat kepada presiden atau pemerintah untuk dilakukan pelantikan.

Sebelumnya, DPR mengesahkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 5 Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
