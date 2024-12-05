Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Puncak Musim Hujan, BMKG Khawatir Potensi Banjir Jakarta 2020 Terulang Kembali

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:43 WIB
Jelang Puncak Musim Hujan, BMKG Khawatir Potensi Banjir Jakarta 2020 Terulang Kembali
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengtakan, tidak menutup kemungkinan potensi akan terjadinya kembali banjir Jakarta pada tahun 2020. Karena menurutnya, saat ini ada kesamaan dengan seruak udara dingin yang mulai masuk ke Indonesia.

Rita, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang terjadi saat ini mirip-mirip seperti pada 2020 lalu. Pada 2020 lalu, BMKG mendeteksi seruak udara dingin bergerak dari dataran tinggi Tibet sehingga mengakibatkan banjir akibat cuaca hujan yang ekstrem.

Situasi serupa kali ini juga terjadi, yang mana adanya seruak udara dingin yang mulai masuk dari dataran tinggi Siberia. BMKG sendiri sudah memprediksi hal itu sejak akhir November lalu.

“Untuk kewaspadaan kita perlu mengkhawatirkan hal itu, karena saat kejadian banjir di Jabodetabek tahun 2020, saat itu terjadi memang menjelang puncak musim hujan seperti yang akan terjadi saat ini, nanti kan akhir Desember dan awal Januari kan wilayah tersebut akan mengalami puncak musim hujan,” kata Rita di kantor BMKG, Kamis (5/12/2024).

“Jadi kesamaannya seperti itu, bulannya sama dan intensitas hujannya kurang lebih sama. Namun saat itu juga terjadi seruak udara dingin yang bergerak dari dataran tinggi Tibet menyeruak melewati laut Natuna menuju ke wilayah Indonesia bagian barat tepatnya di Selat Sunda, Jabodetabek dan mengakibatkan hujan yang ekstrim saat itu,” lanjutnya.

“Jadi yang perlu diwaspadai seruak udara dingin dan saat ini waktu di bulan November, BMKG mendeteksi seruak udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Siberia diprediksi saat itu di minggu terakhir November akan menyeruak masuk ke wilayah Indonesia di awal Desember. Ini terbukti mulai masuk,” terang dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189546//jalan_pangeran_antasari_macet-wlkd_large.jpg
Jalan Prapanca 5 Banjir, Jalan Pangeran Antasari Macet Parah Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189544//belasan_motor_mogok_saat_terobos_banjir_di_jalan_prapanca_5-16RZ_large.jpg
Terobos Banjir di Jalan Prapanca 5 Jaksel, Belasan Motor Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189519//banjir_jakarta-NU35_large.jpg
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189368//gelombang_tinggi-dZx9_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Selatan Indonesia: Waspada Gelombang Tinggi di Bali–NTB–NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement