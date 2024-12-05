Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tak Dianggap Lagi Jadi Kader PDIP, Golkar Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |23:05 WIB
Tak Dianggap Lagi Jadi Kader PDIP, Golkar Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran
Joko Widodo (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji turut menyororoti sikap PDIP yang tak menganggap lagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai. Ia pun membuka pintu bagi Jokowi bila ingin bergabung ke Golkar.

Sarmuji mengatakan, Jokowi memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam karir politiknya. Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu pribadi yang merdeka dan bebas 

"Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Sarmuji terbuka dan mempersilahkan bila Jokowi ingin bergabung ke Golkar. Ia mengatakan, partai berlambang pohon beringin itu akan menerima dengan terbuka.

"Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga," tutur Sarmuji.

"Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat," terang Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
