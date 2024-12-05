Bertemu Nurdin Halid, Ketum Dekopin: Semangat Rekonsiliasi Harus Dikedepankan!

JAKARTA - Ketua Umum Dekopin Priskhianto akan mengupayakan rekonsiliasi dengan Nurdin Halid. Hal merupakan rekomendasi Munas Dekopin di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, pada 1-3 Desember 2024.

“Semangat rekonsiliasi harus dikedepankan, karena tidak baik bagi perkembangan Koperasi ke depan kalau terpecah belah, kata Priskhianto, Kamis (5/12/2024).

“Organisasi yang berlandaskan kerjasama dan gotong royong ini harus bersatu,” tambah Priskhianto

Karena itu, sehari setelah terpilih secara aklamasi, Priskhianto mencoba melakukan terobosan dengan melakukan komunikasi dengan Nurdin Halid. Dikatakannya, semangat membangun komunikasi itu diterima baik oleh Nurdin Halid.

"Pokoknya komunikasi dulu, kita tidak akan paham substansi rekonsiliasi kalau tidak membuka komunikasi, " ujar Priskhianto.

Sementara itu, Ahmad Afandi, mantan Ketua Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta mengapresiasi upaya pembaharuan di Dekopin yang telah menumbuhkan kesadaran untuk bersatu itu.

“Lima tahun berjalan tidak ada yang untung dari perpecahan itu. Berbagai agenda kebangsaan, luput dari partisipasi gerakan koperasi, " ujar Afandi.