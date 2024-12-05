Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

INW Sebut Indonesia Lebih dari Sekadar Darurat Narkoba

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:42 WIB
INW Sebut Indonesia Lebih dari Sekadar Darurat Narkoba
Kapolri Jenderal Listyo saat jumpa pers narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Narcotics Watch (INW) mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas narkoba dengan membentuk desk pemberantasan narkoba. Desk pemberantasan narkoba yang dipimpin Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah menghadapi perang yang tak pernah usai memberantas narkoba.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, bahwa Indonesia dalam situasi darurat narkoba. 

"Ini harus kita pahami sebagai perang besar yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Pelurunya narkoba dan prajuritnya mafia,” tegas Direktur Eksekutif INW, Budi Tanjung dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).  

Kata Budi, Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia. Pemberantasan narkoba diketahui menjadi salah satu program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

Budi menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini sudah lebih dari sekadar 'darurat narkoba'. Lembaga resmi, seperti BNN, Polri, Imigrasi atau Bea Cukai, sudah bekerja keras. Namun serbuan tak pernah berhenti, yang dampaknya dapat menghancurkan bangsa ini.
  

 

