INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Kurangi Hujan di Sukabumi dan Cianjur

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |23:25 WIB
BMKG Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Kurangi Hujan di Sukabumi dan Cianjur
BMKG Modifikasi Cuaca di Sukabumi (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyiapkan penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC), guna mengurangi intensitas hujan yang telah menyebabkan bencana banjir bandang di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat.

Plt Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, bahwa teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta otoritas terkait lainnya.

“Untuk mengurangi potensi hujan sangat lebat atau hujan lebat di wilayah Sukabumi, Cianjur, nah ini bersama BNPB, BMKG segera melakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca. Kami menyiapkan penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk wilayah di sekitar Sukabumi dan Cianjur,” ujar Dwikorita saat Konferensi Pers secara virtual, Kamis (5/12/2024) malam.

Bahkan, kata Dwikorita, BMKG, BNPB, bersama dengan PJ Gubernur Jakarta saat ini juga sedang menyiapkan modifikasi cuaca khusus di wilayah Jakarta untuk mengurangi dampak hujan dengan intensitas lebat.

“Kemudian juga ini tadi baru koordinasi dengan Gubernur, PJ Gubernur DKI Jakarta juga bersama BMKG dan BNPB akan segera menyiapkan atau melakukan modifikasi cuaca tadi, namun lokal ini jadi tidak bisa masif ya, kalau masif sepertinya belum tidak sanggup terlalu besar yang dihadapi,” katanya.

 

