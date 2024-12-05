MNC Peduli dan MNC Land Ajak Warga Cileteuh Girang Bogor Berikan Asupan Bergizi pada Anak

BOGOR - MNC Peduli dan MNC Land bekerjasama dengan Puskesmas Cigombong dan Posyandu Durian, Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor memberikan edukasi kepada warga untuk memberikan asupan bergizi kepada anak.

Kegiatan ini merupakan salah satu program Generasi Cerdas Anak Bangsa untuk mencapai Generasi Indonesia Emas 2045. Dimab, MNC Peduli terus menggencarkan pentingnya asupan bergizi untuk Ibu hamil dan anak-anak khususnya balita yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Dalam kesempatan yang sama, MNC Peduli juga memberikan makanan tambahan ikan lele yang diketahui memiliki banyak kandungan gizinya terutama untuk tumbuh kembang anak.

Edukasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh orangtua yang memiliki balita untuk terus memperhatikan asupan yang bergizi pada anak.

"Alhamdulillah saya merasa sangat bahagia sekali hari ini, pihak MNC datang ke sini sudah berkontribusi ke Posyandu Durian, terima kasih kontribusinya bantuan lele," kata Kader Posyandu Durian, Denda Aryanti, Kamis (5/12/2024).