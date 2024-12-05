Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puskesmas Cigombong Apresiasi MNC Peduli dan MNC Land Penuhi Gizi Ibu-Anak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |19:33 WIB
Puskesmas Cigombong mengapresiasi kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di Posyandu Durian (Foto: Putra R/Okezone)
Puskesmas Cigombong mengapresiasi kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di Posyandu Durian (Foto: Putra R/Okezone)
BOGOR - Puskesmas Cigombong mengapresiasi kehadiran MNC Peduli dan MNC Land di Posyandu Durian, Kampung Ciletuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehadiran MNC Peduli dan MNC Land itu sebagai bentuk kepedulian akan kesehatan ibu dan anak-anak di wilayah tersebut.

"Alhamdulillah ya, saya sangat mengapresiasi sekali dari MNC Peduli di Posyandu Durian ini masyarakat juga sangat antusias masyarakat juga lebih mengerti lagi dengan gizi-gizi yang harus dipenuhi untuk anak balitanya," kata Bidan Puskesmas Cigombong Yuni Rahmawati, Kamis (5/12/2024).

Ia berharap agar kegiatan seperti ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sehingga warga terutama ibu-ibu dapat lebih memahami tentang pemenuhan gizi seimbang.

"Semoga kegiatan ini bisa berlangsung secara berkesinambungan, masyarakat juga akan lebih paham lagi tentang pentingnya gizi seimbang, gizi-gizi yang harus dipenuhi bayi dan balita," ungkapnya.

Karena, pemahaman tersebut sangat penting diketahui dan dipahami oleh warga. Bahkan, pemenuhan gizi harus dilakukan sejak janin dalam kandungan.

"Sangat penting sekali dari mulai hamil kan, di sini ada ibu hamil juga gizi harus dipenuhi dari semenjak dia hamil sampai balita," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
