INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Rekapitulasi KPU Jaktim : RK-Suswono 40,96% Dharma-Kun 10,47 dan Pram-Doel 48,57%

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:09 WIB
Hasil Rekapitulasi KPU Jaktim : RK-Suswono 40,96% Dharma-Kun 10,47 dan Pram-Doel 48,57%
Pilkada 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung - Rano Karno meraih suara terbanyak di Kota Jakarta Timur. Hal itu diketahui dari hasil rekapitulasi KPU Jakarta Timur.

Dari data hasil rekapitulasi KPU Jakarta Timur, Pram-Rano memperoleh suara 48,57%. Sementara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendudki peringkat kedua dengan raihan 40,96%.

Adapun Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun - Kun Wardana berada di posisi juru kunci dengan raupan suara sebesar 10,47%. KPU Jakarta Timur mencatat, raihan seluruh paslon didasari atas total suara sah yakni sebesar 1.307.718.

Adapun hasil rekapitulasi tingkat kota Jakarta Timur di enam kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Jatinegara

DPT: 124.882
Pengguna Hak Pilih : 145.343
Suara Sah: 129.720
Suara Tidak Sah: 15.623

Paslon RIDO: 49.001 suara
Dharma-Kun: 13.073 suara
Paslon nomor 3, Pram-Doel: 67.646 suara

2. Kecamatan Duren Sawit

Jumlah DPT: 332.107
Pengguna Hak Pilih : 204.078
Suara sah: 187.081
Suara Tidak sah: 16. 997

Paslon RIDO: 70.721 suara
Paslon Dharma-Kun: 9.142 suara
Paslon Pram-Doel: 97.218 suara

 

      
