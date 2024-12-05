Desa Sejahtera Astra Boja Farm Bogor, Produk Olahan Organik yang Tembus Pasar Internasional



BOGOR - Astra menggelar Workshop Lingkungan Astra 2024 di Desa Sejahtera Astra Yayasan Mitra Organik Boja Farm, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Lokasi ini ini merupakan salah satu dari 1.397 Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi di seluruh Indonesia.

"Kita ada di salah satu Desa Sejahtera Astra di Yayasan Mitra Organik Boja Farm," kata Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto di lokasi, Kamis (5/12/2024)..

Desa Sejahtera Astra Yayasan Mitra Organik Boja Farm ini wujud komitmen Astra dalam mendukung pengembangan masyarakat berkelanjutan. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi lokal.

Sementara itu, Tokoh Penggerak Desa Sejahtera Astra Yayasan Mitra Organik John Tumiwa mengatakan Desa Sejahtera Astra Yayasan Mitra Organik Boja Farm melakukan budidaya pertanian organik yang diproses menjadi bahan olahan. Sehingga, produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

Proses pertanian secara organik yang telah dilakukan, mendapat sertifikasi dari badan sertifikasi internasional seperti USDA untuk Amerika, EU untuk pasar Eropa dan JAS untuk pasar Jepang.

"Unggulannya ada dua, vanila prodak dan fruit chips, semua sertifikasi organik," ujar John.