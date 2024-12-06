Miftah Maulana Hina Pedagang Es Teh, Sekjen Golkar: Orang Besar Dapat Pelajaran dari Orang Kecil

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji turut menyoroti tindakan ulama Miftah Maulana Habiburrahman yang mengolok pedagang es teh yang jadi viral di media sosial. Menurutnya, setiap orang itu memiliki potensi untuk salah.

Dari kasus Miftah, Sarmuji menilai, semua pihak bisa memetik pelajaran. Dari kasus itu pula, kata dia, orang yang populer bisa mendapat pelajaran dari orang kecil.

"Semua orang punya potensi salah. Itu menjadi pembelajaran kita semua, apa yang terjadi di Gus Miftah termasuk pembelajaran buat Gus Miftah sendiri bahwa orang besar, orang populer, orang terkenal itu sering justru mendapatkan pelajaran dari orang yang kecil," ujar Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Sarmuji pun meyakini, Miftah telah mendapat banyak pelajaran dan belajar banyak atas kejadian yang membuat geger itu. Ia pun meyakini, Miftah akan berubag menjadi lebih baik pasca kejadian itu.

"Kalau menurut saya sih, Gus Miftah sudah mendapatkan pelajaran dan Gus Miftah sudah belajar banyak tentang kejadian ini bahwa, kemudian saya meyakini Gus Miftah akan berubah setelah ini," ujar Sarmuji.

Saat disinggung terkait banyaknya desakan publik yang meminta Migtah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden, Sarmuji menilai, desakan itu sah-sah saja. Namun, ia meyakini, Miftah akan berubah lantaran sudah dapat pelajaran atas kasus tersebut.

"Ya itu hak masyarakat hak masyarakat untuk menuntut Presiden mencopot Gus Miftah kan? Ya itu hak masyarakat, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya menurut saya, Gus Miftah sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga," tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)