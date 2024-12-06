Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Hujan Lebat Landa Jabodetabek hingga 8 Desember 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |07:53 WIB
Waspada Hujan Lebat Landa Jabodetabek hingga 8 Desember 2024
BMKG peringatkan hujan lebat melanda Jabodetabek hingga 8 Desember 2024 (Foto : Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk mewaspadai potensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan akibat dampak tidak langsung dari Bibit Siklon Tropis 91S yang terdeteksi di Samudera Hindia, sebelah barat daya Banten.

Plt Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa bibit siklon ini akan memengaruhi kondisi atmosfer, meningkatkan intensitas hujan, hingga potensi menyebabkan angin kencang hingga 8 Desember 2024.

“Khusus untuk dampak berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan diprediksi dapat mencapai sangat lebat, dan disertai angin kencang diprediksi akan terjadi di wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, dan di wilayah Jabodetabek,” kata Dwikorita dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Jumat (6/12/2024).

Selain itu, kata Dwikorita, Bibit Siklon Tropis 91S juga menyebabkan adanya gelombang laut mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Samudera Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter juga berpotensi terjadi di perairan Bengkulu hingga Enggano, juga perairan Barat Lampung.

“Kemudian Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung juga berpotensi terjadi di Selat Sunda bagian Barat dan Selatan, serta di perairan Selatan Banten, perairan Garut hingga Pangandaran, dan Samudera Hindia selatan Banten hingga Jawa Timur,” ujarnya.

Kemudian dari analisis BMKG, kata Dwikorita, Bibit Siklon 91S ini juga berakibat adanya kecepatan angin. 

 

