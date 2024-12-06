Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Perdana Praperadilan Hakim Terlibat Kasus Suap Ronald Tannur Digelar 13 Desember

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |08:24 WIB
Sidang Perdana Praperadilan Hakim Terlibat Kasus Suap Ronald Tannur Digelar 13 Desember
Sidang Perdana Praperadilan Hakim Terlibat Kasus Suap Ronald Tannur Digelar 13 Desember (Foto : Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Heru Hanindyo mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan sidang perdana tersebut akan digelar pada 13 Desember 2024 mendatang dengan hakim tunggal Abdullah Mahrus.

“Bahwa sidang pertama telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, dengan hakim tunggal Abdullah Mahrus SH.MH,” kata Djuyamto dikutip Jumat (6/12/2024).

Dia mengatakan gugatan tersebut diajukan pada (3/12/2024) lalu yang teregister No.123/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL.

“Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan dan penetapan tersangka dengan termohon JAMPIDSUS,” jelas dia.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka. Di antaranya bekas pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, pengacara Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat. Tersangka selanjutnya tiga hakim yang memvonis kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasus Ronald Tannur. 

Ketiga hakim tersebut yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Terbaru ibunda Ronald Tannur Meirizka Widjaja. Para hakim PN Surabaya tersebut menjatuhkan vonis bebas terhadap George Ronald Tannur yang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afriyanti hingga meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668//suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710//pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163666//terpidana_ronald_tannur-YuLo_large.jpg
Terpidana Ronald Tannur Dapat Remisi HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160497//sidang-6os9_large.jpg
Bacakan Pleidoi, Eks Ketua PN Surabaya Minta Maaf ke MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152661//kejagung-R1ac_large.jpg
Cerita Pak RT Dibangunkan Penyidik Kejagung hingga Kaget Liat Tumpukan Uang Rp20,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148432//zarof-6w78_large.jpg
Uang Rp915 Miliar dan Emas 51 Kg Milik Zarof Ricar Dirampas untuk Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement