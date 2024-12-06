Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Musim Hujan di Awal 2025 Diperkirakan Lebih Mengkhawatirkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |09:28 WIB
Musim Hujan di Awal 2025 Diperkirakan Lebih Mengkhawatirkan
Musim hujan di awal 2025 lebih mengkhawatirkan (Foto : dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan musim hujan awal tahun 2025 berpotensi lebih mengkhawatirkan dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, ada berbagai fenomena cuaca yang saling menguatkan membuat tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan menjadi siaga. 

“Jadi memang secara singkatnya yang tahun 2024-2025 ini tampak lebih mengkhawatirkan dibandingkan tahun 2023-2024 ya karena berbagai fenomena tadi saling menguatkan dan kejadian di Sukabumi atau sebelumnya banjir di Medan itu merupakan bagian awal dari bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi selama musim hujan ini,” ujar Plt Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers virtual, dikutip Jumat (6/12/2024).

Dwikorita menjelaskan bahwa masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga puncak musim hujan pada Januari hingga Maret 2025. 

“Saat-saat inilah memang saat untuk siaga sudah bukan waspada lagi. Siaga itu artinya kalau orang mau berlari itu sudah jongkok start mau lari, kalau waspada itu masih pemanasan ya masih pemanasan ini. Kita udah nggak pemanasan lagi ini udah siap-siap sudah jongkok mau lari,” tuturnya. 

Menurut Dwikorita, musim hujan kali ini berbeda dari tahun lalu yang dipengaruhi oleh El Nino dan cenderung mengarah pada kekeringan. Kini, kombinasi La Nina lemah dengan fenomena lain seperti Madden Julian Oscillation (MJO), Monsun Barat yang bersifat basah, munculnya Bibit Siklon Tropis, ditambah wilayah Indonesia berada di puncak musim hujan sehingga berpotensi meningkatkan risiko bencana banjir, longsor, dan angin kencang. 

“Memang (curah hujan) lebih meningkat dibandingkan tahun 2023/2024. Dan kebetulan tahun itu kan ada El Nino ya yang sifatnya apa malah menuju ke kering gitu ya. Ini sekarang kembalikan ini La Nina yang sifatnya meskipun lemah tapi meningkatkan curah hujan,” ujar Dwikorita.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BMKG 2025 Musim Hujan
