Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tindak Tegas Bandar dan Pengedar Narkoba, Kapolri: Saya Tanggung Jawab!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |11:16 WIB
Tindak Tegas Bandar dan Pengedar Narkoba, Kapolri: Saya Tanggung Jawab!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dirinya bertanggung jawab, untuk melakukan tindakan tegas kepada pengedar hingga bandar narkoba yang sudah bolak balik ditangkap.

"Pada pelaku pengedar atau bandar yang berkali-kali tertangkap, keluar masuk, keluar masuk, saya minta untuk seluruh jajaran memberikan tindakan tegas. Saya yang tanggung jawab," kata Sigit kepada wartawan, dikutip Jumat (6/12/2024).

Awalnya, mantan Kapolda Banten ini mengatakan soal pengawasan bagi mantan pengguna narkoba yang bebas dengan upaya keadilan restoratif atau restorative justice.

"Untuk restorative justice yang jelas bagi yang lolos assesment dan mereka dinyatakan kelompok yang harus direhab tentunya dilakukan pengawasan oleh aph dan dilakukan assesment sampe dipastikan yang bersangkutan betul-betul sembuh penggunaan narkoba," katanya.

Mantan Kabareskrim ini tidak ingin upaya keadilan restoratif malah dimanfaatkan pengguna narkoba, dan melenceng dari tujuannya.

"Sehingga kita tidak ingin ini menjadi modus bagi para pengguna, dia menggunakan kesempatan ini seolah-olah ikut rehab, supaya tidak diproses. Namun kemudian dia tidak sembuh atau dia terus melakukan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mendorong semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk memperbanyak tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement