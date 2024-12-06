Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus: karena Rasa Cinta Mendalam pada Prabowo

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Hal tersbeut disampaikan di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

"Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," ujar Miftah dalam konferensi pers tersebut.

Dirinya mengaku tidak mendapat tekanan dari siapapun dalam mengambil keputusan tersebut.

"Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat," imbuhnya.

Diketahui, Miftah mendapat kecaman publik usai menghina penjual es teh bernama Sunhaji. Peristiwa tersebut membuat Miftah ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya.

Karena itu, dirinya pun meminta maaf ke publik melalui video dan meminta maaf langsung Sunhaji. Selain Miftah yang sudah mendatangi Sunhaji, penjual es teh itu juga sudah datang ke tempat tinggal Mitfah.



