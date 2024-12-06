Mundur Jadi Utusan Presiden, Gus Miftah Minta Maaf ke Prabowo

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mngundurkan diri dari jabatannya usai viral karena menghina penjual es teh.

Gus Miftah meminta maaf ke Presiden Prabowo Subianto karena belum bisa bertugas seperti yang diharapkan.

"Saya memohon maaf kepada bapak belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kepada bapak Presiden," kata Gus Miftah, Jumat (6/12/2024).

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal ini imbas video ceramahnya yang menghina seorang pedagang es teh viral di media sosial.

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam,” ujar Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta.

(Puteranegara Batubara)