Mundur dari Utusan Presiden, Gus Miftah: Keputusan Saya Ambil Bukan Karena Ditekan

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah itu setelah viralnya pernyataan yang dianggap menghina Sunhaji, penjual es teh dalam suatu acara.

Menurut Gus Miftah, keputusannya ini bukan karena adanya tekanan atau dorongan dari pihak manapun.

"Keputusan saya ambil bukan karena ditekan, bukan karena permintaan siapapun," kata Gus Miftah, Jumat (6/12/2024).

Gus Miftah meminta maaf ke Presiden Prabowo Subianto karena belum bisa bertugas seperti yang diharapkan.

"Saya memohon maaf kepada bapak belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kepada bapak Presiden," kata Gus Miftah, Jumat (6/12/2024).