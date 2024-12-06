Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mundur dari Utusan Presiden, Gus Miftah: Keputusan Saya Ambil Bukan Karena Ditekan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |14:04 WIB
Mundur dari Utusan Presiden, Gus Miftah: Keputusan Saya Ambil Bukan Karena Ditekan
Gus Miftah. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai  Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah itu setelah viralnya pernyataan yang dianggap menghina Sunhaji, penjual es teh dalam suatu acara. 

Menurut Gus Miftah, keputusannya ini bukan karena adanya tekanan atau dorongan dari pihak manapun. 

"Keputusan saya ambil bukan karena ditekan, bukan karena permintaan siapapun,"  kata Gus Miftah, Jumat (6/12/2024). 

Gus Miftah meminta maaf ke Presiden Prabowo Subianto karena belum bisa bertugas seperti yang diharapkan.

"Saya memohon maaf kepada bapak belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kepada bapak Presiden," kata Gus Miftah, Jumat (6/12/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094555/viral-WotO_large.jpg
Siapa Akun Penyebar Pertama Video Viral Gus Miftah yang Hina Pedagang Es Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094467/viral-naWV_large.jpg
Ustadz Adi Hidayat Buka Suara soal Kabar Gantikan Gus Miftah Jadi Utusan Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093790/viral-9z3i_large.jpg
Profil Ponpes Bustanul Ulum, Pesantren Tempat Gus Miftah Menimba Ilmu Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093202/ketua_harian_dpp_partai_gerindra_sekaligus_wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-xVEc_large.png
Gus Miftah Mundur, Dasco Sebut Jabatan Utusan Khusus Presiden Boleh Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093102/gus_miftah-0FUq_large.png
Gus Miftah Mundur Jadi Utusan Khusus Presiden sebelum Serahkan LHKPN, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093098/presiden_prabowo_subianto-Uo24_large.jpg
Soal Sertifikasi Juru Dakwah, Prabowo Respon Begini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement