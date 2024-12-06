Profil Gus Miftah yang Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo Usai Hina Pedagang Es

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah menyatakan mundur sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Keagamaan. Dirinya mundur setelah dikecam karena mengolok-olok pedagang es teh, Sunhaji.

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam,” ujar Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

“Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," sambung Gus Miftah .

Kendati demikian, ia menepis pengunduran dirinya karena ada tekanan. Namun, lebih kepada rasa tanggung jawab sebagai seorang pejabat.

Profil Gus Miftah