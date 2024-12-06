Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suara Gus Miftah Bergetar Saat Mundur Jadi Utusan Presiden

Jum'at, 06 Desember 2024 |14:13 WIB
Suara Gus Miftah Bergetar Saat Mundur Jadi Utusan Presiden
Gus Miftah. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Suara Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah bergetar saat mengumumkan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

Suaranya bergetar sesaat sebelum menyatakan bahwa keputusan pengunduran dirinya bukan karena tekanan ataupun dorongan dari pihak manapun. 

Gus Miftah juga sempat terhenti sekian detik saat menyampaikan pengunduran dirinya. 

"Sekali lagi saya ulangi. Keputusan saya ambil bukan karena ditekan, bukan karena permintaan siapapun," kata Gus Miftah dengan suara bergetar, Jumat (6/12/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
