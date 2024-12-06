8 Fakta Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo, Olok-Olok Pedagang Es

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Jumat (6/12/2024). Pendakwah nyentrik itu sebelumnya sempat dikecam karena mengolok-olok pedagang es teh, Sunhaji.

Berikut fakta-faktanya:

1. Olok-Olok Pedagang Es Teh

Gus Miftah tengah dikecam lantaran mengolok-olok Sunhaji, pedagang es teh dengan kata-kata tidak pantas dalam sebuah pengajian di Lapangan Drh Soepardi, Sawitan, Kabupaten Magelang, 20 November 2024. Setelah ramai kecaman, Gus Miftah meminta maaf kepada Sunhaji dan masyarakat Indonesia.

Keduanya pun saling memaafkan. Bahkan, Gus Miftah menjanjikan memberangkatkan umrah Sunhaji dan keluarganya. Sayangnya, permintaan maaf Gus Miftah ternyata tak mampu meredam amarah publik.

Lain dengan Sunhaji, dukungan terus berdatangan terhadap dirinya. Bukan hanya dukungan moral, namun dukungan materil juga didapat Sunhaji.

2. Muncul Petisi Desakan Mundur

Ratusan ribu orang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Prabowo Subianto. Desakan itu mencuat usai Gus Miftah menghina Sunhaji, seorang pedagang es teh dalam sebuah pengajian.

Pantauan Okezone hingga hari ini, petisi yang diunggah di change.org telah mengumpulkan lebih dari 271.692 tanda tangan dari 300.000 yang dibutuhkan. Petisi tersebut diajukan Dika Prakasa. Dia menyebut pernyataan Gus Miftah itu tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi yang seharusnya dijunjung olehnya.

Dalam deskripsi petisinya, Dika menegaskan, “Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau. Agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!”

3. Gerindra Minta Evaluasi Gus Miftah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti tindakan Gus Miftah yang mengolok olok penjual es teh Sunhaji. Dasco pun meminta Pemerintah segera mengevaluasi kinerja pembantu maupun Utusan Khusus Presiden itu.

Dasco mengaku telah melihat di sosial media tindakan Gus Miftah yang mengolok pedagang es, Sunhaji. Ia pun telah mengetahui bahwa Miftah telah meminta maaf pada Sunhaji.

"Nah, bahwa kemudian sebagai utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri," terang Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Desember.