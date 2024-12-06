Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diduga Tutupi Penembakan Anggota Paskibra, Saor: Kombes Irwan Tak Layak Jadi Pemimpin, Sangat Arogan!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |15:29 WIB
Diduga Tutupi Penembakan Anggota Paskibra, Saor: Kombes Irwan Tak Layak Jadi Pemimpin, Sangat Arogan!
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar
JAKARTA - Praktisi Hukum Saor Siagian mengatakan, kepolisian sangat arogan karena diduga menutup-nutupi kasus penembakan terhadap Siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) di Semarang. Korban diketahui juga anggota Paskibra Semarang.

Saor mengatakan, pernyataan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dinilai hanya melindungi anggotanya saja

"Sangat kuat sangat arogan. Karena bayangkan kalau kita ikuti jelas apa yang di berikan penjelasan Kapolrestabes berbeda dengan Propam," kata Saor kepada iNews Media Grup, Jumat (16/12/2024).

Saor pun menyebut Kombes Irwan tidak kayak menjadi Kapolrestabes Semarang dan seorang pemimpin di Korps Bhayangkara.

"Yang kita sangat miris Kapolrestabes bukan saja merasa iri ada saudaranya yang harus dilayani dilindungi, dia melibatkan koordinator wartawan untuk supaya kematian ini bisa tertutup. Oleh karena itu saya kira menurut saya Kapolrestabes ini gak layak jadi pemimpin," jelasnya.

Menurut Saor seorang Kapolrestabes seharusnya berempati terhadap keluarga korban penembakan, bukan meminta mengikhlaskan atau menutup-nutupi kasus tersebut.

Praktisi Hukum Saor Siagian

"Tetapi yang kan kita lihat sekarang ini bahkan dia melibatkan wartawan supaya ketika sudah meninggal di ikhlaskan ternyata mau menutup-nutupi yang semestinya harus dilindungi yang harusnya dilayani ini menurut saya adalah arogan yang sangat luar biasa,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar siap dihukum terkait dengan kasus Polisi Aipda Robig yang diduga menembak Siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO).

 

