Jelang Hakordia, Polri Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Antikorupsi

JAKARTA - Satgassus Pencegahan Korupsi Polri gencar melakukan sosialisasi antikorupsi menjelang hari Hakordia tahun 2024. Salah satunya melakukan sosialisasi bahaya praktik rasuah di kementerian/lembaga.

Pada kesempatan kali ini, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memberikan sosialisasi di Kantor Pajak, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang merupakan mantan Penyidik KPK menjelaskan bahwa, pegawai Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa.

"Terutama dalam mengawal penerimaan negara dari sektor pajak sehingga sikap antikorupsi dan menolak gratifikasi harus merupakan jatidiri yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari," kata Yudi, Jakarta, Jumat (6/12/2024).