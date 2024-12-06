Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Hakordia, Polri Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Antikorupsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:01 WIB
Jelang Hakordia, Polri Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Antikorupsi
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Gelar Sosialisasi Antikorupsi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Satgassus Pencegahan Korupsi Polri gencar melakukan sosialisasi antikorupsi  menjelang hari Hakordia tahun 2024. Salah satunya melakukan sosialisasi bahaya praktik rasuah di kementerian/lembaga. 

Pada kesempatan kali ini, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memberikan sosialisasi di Kantor Pajak, Bogor, Jawa Barat. 

Dalam kesempatan itu, Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang merupakan mantan Penyidik KPK menjelaskan bahwa, pegawai Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. 

"Terutama dalam mengawal penerimaan negara dari sektor pajak sehingga sikap antikorupsi dan menolak gratifikasi harus merupakan jatidiri yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari," kata Yudi, Jakarta, Jumat (6/12/2024). 

 

Halaman:
1 2
      
