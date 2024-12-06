Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Kirim Komjen Wahyu Widada dan Irjen Krishna Murti Buru Fredy Pratama

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:04 WIB
JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan dua jenderal untuk memburu bandar narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama. Diketahui, bandar kelas kakap tersebut bersembunyi di Thailand.

Adapun dua jenderal itu adalah Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti.

"Tentunya saat ini saya sudah perintahkan Kabareskrim dan Kadiv hubinter untuk terus melakukan kegiatan, dalam hal ini baik dengan interpol ataupun dengan kegiatan police to police untuk terus mengejar keberadaan dari Fredy Pratama," kata Sigit kepada wartawan, dikutip Jumat (6/12/2024).

Bahkan, Sigit memerintahkan jajarannya untuk segera menangkap bandar narkoba kelas kakap itu. "Saya juga sudah perintahkan untuk cepat atau lambat Fredy Pratama harus bisa diamankan," katanya.

Di sisi lain, Sigit menegaskan bahwa pihaknya juga terus bergerak dalam mengungkap jaringan Fredy Pratama di Indonesia.

"Jaringannya ( Fredy Pratama) terus kita ungkap," tutup mantan Kapolda Banten tersebut.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengungkap bahwa bandar narkoba jaringan internasional yang kini menjadi buron, yakni Fredy Pratama masih aktif mengirim narkoba ke Indonesia hingga Malaysia.

 

