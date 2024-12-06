Badan Gizi Gandeng PGN Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergerak guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam mendukung program tersebut, BGN menggandeng PT PGN Tbk dalam rangka penyaluran gas bumi.

Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, kerja sama dengan PGN merupakan bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program Makan Bergizi Gratis. Pihaknya memprakirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia.

Sehingga gas bumi menjadi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi. Kerja sama ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko. Kerja sama ini berlaku mulai 2 Desember 2024.

“Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/12/2024).

Kerjasama tersebut diketahui sebagai tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, termasuk PGN dalam mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," katanya, 8 Desember 2024 lalu.

Sementara Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko memastikan komitmennya mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kendati, dukungan yang diberikan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN dalam mendukung program pemerintahan Prabowo.

“Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi," katanya.