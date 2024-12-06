Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:36 WIB
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Akan Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi debit hujan di wilayah Sukabumi juga Cianjur, Jawa Barat. Sehingga, penanganan bencana banjir dan longsor di Sukabumi dan Cianjur bisa berjalan maksimal.

Demikian diutarakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung wilayah terdampak di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

“Informasi dari BMKG cuaca hujan ini masih akan terus sehingga khusus untuk Sukabumi dan Cianjur kita akan gelar operasi modifikasi cuaca,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menegaskan, bahwa operasi modifikasi cuaca ini dalam rangka mengurangi jumlah atau debit hujan yang turun.

“Tidak bisa sama sekali menghentikan karena ini merata ya seluruh pulau Jawa dan memang musimnya hujan jadi kalau hujannya dihentikan sama sekali enggak mungkin paling tidak dengan operasi modifikasi cuaca itu debitnya berkurang sehingga tidak menimbulkan bencana yang berlebihan,”bebernya.

Pada kesempatan itu, Suharyanto melaporkan sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, saat ini ada 7 orang yang masih dinyatakan hilang. “Sukabumi ini ada 5 yang meninggal dunia, ada 7 yang masih hilang,” ungkapnya.

Suharyanto mengatakan bahwa puluhan rumah rusak akibat banjir dan longsor, bahkan masyarakat terdampak terpaksa harus direlokasi. “Ada puluhan rumah yang rusak berat dan nggak mungkin lagi tinggal di situ, harus direlokasi. Ada puluhan yang rusak sedang dan ada ratusan yang rusak ringan.”

 

