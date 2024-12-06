Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pembatasan Akes Internet dan HP untuk Anak

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:45 WIB
DPR Minta Pemerintah Terbitkan SKB Pembatasan Akes Internet dan HP untuk Anak
Anak kecil saat memainkan game (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengunaan akses internet dan handphone (HP) di kalangan anak-anak di bawah umur semakin memprihatinkan. Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI, Oleh Soleh pun meminta pemerintah membuat surat keputusan bersama (SKB) terkait pembatasan akses internet dan penggunaan HP bagi anak-anak.

Saat ini, anak-anak di Indonesia sangat bebas mengakses internet dan menggunakan HP. Mereka bebas mengakses berbagai konten yang negatif di media sosial (medsos). Bahkan, iklan dan promo judi online bertebaran di media sosial dan sangat mudah diakses anak-anak.

“Barangkali harus ada sterilisasi dalam penggunaan HP dan akses internet, terutama anak-anak usia dini, di bawah 15 atau 16 tahun,” terang Oleh Soleh.

Menurut dia, orang-orang Eropa yang bebas dan liberal sudah lebih dahulu membuat regulasi yang tegas dalam pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya Australia yang sudah menerapkan kebijakan ketat itu.

“Kita negara demokratis dan agamis, tetapi malah menggunakan cara-cara yang liberal. Orang-orang Eropa yang liberal malah sudah membuat aturannya,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Gadget Anak HP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337//dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188584//dpr_ri-YQAI_large.jpg
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894//dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187843//pemerintah-s3xP_large.jpg
DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement