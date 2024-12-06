Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reaksi Istana Usai Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |17:02 WIB
Reaksi Istana Usai Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden
Reaksi Istana Usai Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden/Antara
JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal ini imbas video ceramahnya yang menghina seorang pedagang es teh viral di media sosial.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi perihal mundurnya Gus Miftah dari jabatannya.

Namun terkait pengganti posisi Miftah, Hasan menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Itu hak prerogatifnya presiden," kata Hasan dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Sebelumnya, Hasan menghormati keputusan Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden.

"Kita hormati keputusan beliau," kata Hasan saat dihubungi.

Diberitakan sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Gus Miftah sebelumnya viral akibat menghina penjual es teh saat mengisi pengajian di Magelang. Keputusan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden disampaikan Gus Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji di Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

 

