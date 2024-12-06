Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Angkuh, Hedon dan Flexing Itu Bentuk Korupsi Nonkonvensional!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |17:12 WIB
Mahfud MD: Angkuh, Hedon dan Flexing Itu Bentuk Korupsi Nonkonvensional!
Mahfud MD: Angkuh, Hedon dan Flexing Itu Bentuk Korupsi Nonkonvensional!
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, didapuk menjadi khatib dalam shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/12/2024).  Mahfud mengingatkan, upaya-upaya memerangi atau memberantas korupsi bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi semua sebagai warga masyarakat.

Menurutnya, praktik korupsi dihadapi saat ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, melainkan juga muncul dalam perilaku warga masyarakat (nonkonvensional). Pasalnya, kesewenang-wenangan dan hedonisme yang bersumber dari kesombongan dan congkak.

“Korupsi non konvensional, yaitu perilaku koruptif, bisa dan banyak dilakukan oleh warga masyarakat biasa seperti kita,” ujar Mahfud yang membawakan khutban bertajuk Memerangi Perilaku Korupsi dengan Ahlak dan Integritas dalam Beragama.

“Bentuknya adalah keangkuhan, hedonisme, flexing, penindasan, pengkastaan status, dan kesewenang-wenangan di kalangan warga masyarakat sendiri,”sambungnya.

Sementara, untuk korupsi konvensional, memang dikaitkan dengan keriteria yuridis atau hukum seperti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Pun suap dan gratifikasi. Tapi, jangan lupa korupsi non-konvensional yang banyak dilakukan warga biasa.

“Ingatlah, bahwa penyuka korupsi non-konvensional, misalnya kesombongan dan flexing, itu bisa jadi pelaku korupsi konvensional jika yang bersangkutan mempunyai jabatan atau kelebihan tertentu di tengah masyarakat, sehingga korupsinya dilakukan melalui kolusi dengan pejabat resmi,” ungkapnya.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu juga menyoroti masalah utama yang dihadapi bangsa seperti kemiskinan, ketidaksejahteraan, rendahnya mutu dan tingkat pendidikan, lapangan kerja, dan sebagainya.

“Tapi, sebenarnya penyebab dari masalah-masalah besar adalah maraknya korupsi ditopang lemah penegakan hukum dan keadilan,” ujarnya.

Mahfud berpendapat, kemiskinan, pengangguran, rendahnya mutu dan tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi yang mencolok, ketidaksejahteraan, stunting, maraknya judi online, dan lain-lain itu berpangkal dari maraknya korupsi. Identifikasi itu sudah berkali-kali dinyatakan akademisi, pejabat, bahkan presiden.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi istiqlal mahfud md
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188084//terdakwa_haji_halim_ali_di_pengadilan_negeri_kelas_i_palembang-IF0T_large.jpg
Haji Halim Ali Tetap Diwajibkan Jalani Sidang, Keluarga Khawatirkan Kondisi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260//ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184791//vonis_eks_dirut_asdp_ira_puspadewi-yE0U_large.jpg
Hakim Vonis 4,5 Tahun Penjara Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Begini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement