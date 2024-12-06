Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Pembekuan dan Penyitaan Uang di Rekening Bandar Potong Rantai Transaksi Narkoba

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |17:58 WIB
Kapolri Sebut Pembekuan dan Penyitaan Uang di Rekening Bandar Potong Rantai Transaksi Narkoba
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Pemerintah tengah berupaya memotong rantai transaksi narkoba di Indonesia. Salah satunya dengan mengoptimalkan pembekuan rekening pengedar hingga bandar narkotika.

"Kemudian di bidang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), jadi ini juga menjadi kesepakatan kita, karena memang yang harus kita potong adalah rantai transaksi mereka, sehingga kita sepakat kita akan mengoptimalkan pembekuan dan penyitaan uang yang ada di dalam rekening," kata Sigit dikutip Jumat (6/12/2024).

Di sisi lain, Sigit mengatakan, kementerian/lembaga yang masuk Desk Pemberantasan Narkoba akan menggelar rapat lanjutan, guna mendorong pembuatan undang-undang, agar memberikan ruang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk membekukan rekening para pelaku lebih lama.

"Termasuk juga kemudahan terkait dengan sistem penyitaan, sehingga kita bisa melakukan langkah lebih cepat, karena mereka juga melakukan tindakannya, strateginya di lapangannya cepat, kita pun harus melakukan hal yang sama," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187530/kapolri_jenderal_listyo_sigit-WEs0_large.jpeg
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186966/kapolri_jenderal_listyo_sigit-TXAm_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186816/kapolri_jenderal_listyo_sigit-K13L_large.jpg
Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552/kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement