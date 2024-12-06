Respons Prabowo Soal Gus Miftah Mundur Jadi Utusan Khusus Presiden Usai Hina Penjual Es Teh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merespons pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

"Tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Kita hargai," kata Prabowo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menurut Prabowo, Gus Miftah sudah menyadari bahwa ucapannya salah kepada Sunhaji si penjual es teh.

"Beliau salah dan beliau bertanggung jawab dengan mengundurkan diri," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah itu setelah viralnya pernyataan yang dianggap menghina Sunhaji, penjual es teh dalam suatu acara.

Menurut Gus Miftah, keputusannya ini bukan karena adanya tekanan atau dorongan dari pihak manapun.

"Keputusan saya ambil bukan karena ditekan, bukan karena permintaan siapapun," kata Gus Miftah, Jumat (6/12/2024).