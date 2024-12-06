Pengganti Gus Miftah, Prabowo: Nanti Kita Cari

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum menyiapkan pengganti Gus Miftah di jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Hal itu dilakukan usai sikapnya yang menghina Sunhaji si penjual es teh.

"Nanti kita cari," kata Prabowo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Prabowo merespons pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

"Tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Kita hargai," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Gus Miftah sudah menyadari bahwa ucapannya salah kepada Sunhaji si penjual es teh.

"Beliau salah dan beliau bertanggung jawab dengan mengundurkan diri," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah itu setelah viralnya pernyataan yang dianggap menghina Sunhaji, penjual es teh dalam suatu acara.

Menurut Gus Miftah, keputusannya ini bukan karena adanya tekanan atau dorongan dari pihak manapun.