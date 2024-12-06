Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Gus Miftah Akui Kesalahannya, Prabowo: Mungkin Niatnya Bukan Jahat dan Menghina

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:37 WIB
Sebut Gus Miftah Akui Kesalahannya, Prabowo: Mungkin Niatnya Bukan Jahat dan Menghina
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengenal dekat dengan pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Menurut Prabowo pernyataan viral Miftah yang diduga mengolok-olok penjual es teh, tidak dimaksudkan untuk niat jahat ataupun menghina.

"Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat hina," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Meski begitu, kata Prabowo, Miftah mengaku bahwa pernyataannya salah. Dan bertanggung jawab dengan mengundurkan diri sebagai utusan presiden.

"Tapi terlepas mungkin ya salah-lah, salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab. Beliau mengundurkan diri. Saya kira itu jelas," kata Prabowo.

Prabowo pun mengapresiasi sikap Miftah yang mengakui kesalahan bertanggung jawab dengan mengundurkan diri.

"Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri. Jadi kita hargai. Beliau sendiri sadar bahwa dia salah," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal mundurnya pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

Prabowo menyebut yang dilakukan Miftah merupakan tindakan bertanggung jawab seperti seorang ksatria.

"Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria. Beliau sadar beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab daan beliau mengundurkan diri," kata Prabowo. 

Prabowo meminta semua pihak untuk menghargai sikap pengunduran diri yang dilakukan oleh Miftah. "Saya kira kita hargai sikap kesatria itu," ungkapnya.

Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

 

Halaman:
1 2
      
