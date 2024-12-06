Soal Sertifikasi Juru Dakwah, Prabowo Respon Begini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal pernyataan DPR yang mendorong Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia.

Hal tersebut menyusul viralnya kelakuan pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah.

"Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Prabowo nantinya akan meminta pendapat majelis ulama, organisasi masyarakat keagamaan dan pihak lainnya.

"Mungkin akan ada masukan dari majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya. Nanti kita minta pendapat mereka," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan menyusul viralnya kelakuan pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mengolok olok pedagang es teh, Sunhaji.

"Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," ujarnya, Rabu (4/12/2024).