Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Miftah Mundur Jadi Utusan Khusus Presiden sebelum Serahkan LHKPN, Ini Respons KPK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:22 WIB
Gus Miftah Mundur Jadi Utusan Khusus Presiden sebelum Serahkan LHKPN, Ini Respons KPK
Gus Miftah. Foto: Dok Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Miftah Maulana Habiburrahman atau yang lebih dikenal Gus Miftah mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai polemik penghinaan terhadap seorang penjual es teh, Sunhaji.

Gus Miftah diketahui setelah dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden, ia belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Belum (lapor LHKPN)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika saat menjawab pertanyaan soal apakah Gus Miftah sudah menyampaikan LHKPN, Jumat (6/12/2024).

Lantas usai mengundurkan diri, apakah Miftah masih perlu menyampaikan LHKPN?.

"Ini perlu diskusi ya, karena kewajiban itu tentunya berlaku bagi mereka yang aktif sebagai penyelenggara negara," ucap dia.

"Kalau sekarang ditanya bila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara negara, tidak ada instrumen untuk memaksa yang bersangkutan untuk melapor," sambungnya.

Gus Miftah Mengundurkan Diri dari Jabatan UKP

Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah sebelumnya viral akibat menghina penjual es teh saat mengisi pengajian di Magelang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094555/viral-WotO_large.jpg
Siapa Akun Penyebar Pertama Video Viral Gus Miftah yang Hina Pedagang Es Teh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094467/viral-naWV_large.jpg
Ustadz Adi Hidayat Buka Suara soal Kabar Gantikan Gus Miftah Jadi Utusan Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093790/viral-9z3i_large.jpg
Profil Ponpes Bustanul Ulum, Pesantren Tempat Gus Miftah Menimba Ilmu Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093202/ketua_harian_dpp_partai_gerindra_sekaligus_wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-xVEc_large.png
Gus Miftah Mundur, Dasco Sebut Jabatan Utusan Khusus Presiden Boleh Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093098/presiden_prabowo_subianto-Uo24_large.jpg
Soal Sertifikasi Juru Dakwah, Prabowo Respon Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093095/presiden_prabowo_subianto-x2ER_large.jpg
Sebut Gus Miftah Akui Kesalahannya, Prabowo: Mungkin Niatnya Bukan Jahat dan Menghina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement