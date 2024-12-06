Sekjen Golkar Pastikan Jokowi dan Gibran Bukan Anggota Kehormatan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji membantah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) diangkat sebagai Anggota Kehormatan. Partai berlambang pohon beringin hingga saat ini belum mengeluarkan SK apapun terkait keanggotan tersebut.

"Kami belum pernah mengeluarkan SK tentang anggota kehormatan sampai saat ini," kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Sarmuji bahkan juga menyebut Partai Golkar belum melakukan pembicaraan terkait pengangkatan Jokowi menjadi Anggota Dewan Kehormatan. Hal ini termasuk Gibran Rakabuming Raka yang juga telah diumumkan dipecat oleh PDIP.

"Belum ada pembicaraan (pengangkatan Jokowi dan keluarga) sejauh ini," sambung dia.