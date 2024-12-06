Jokowi Terbang ke Jakarta, Bertemu Prabowo Malam Ini?

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunggah sebuah video yang menampilkan dirinya terbang ke Jakarta. Jokowi mengatakan dirinya ke Jakarta akan bertemu sahabat-sahabatnya.

Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya @jokowi, menunjukan dirinya berada di Bandara Adi Soemarmo, Solo sebelum terbang ke Jakarta. Dalam video itu, ditunjukkan momen Jokowi salat Jumat di area Bandara Adi Soemarmo.

"Sebelum ke Jakarta untuk bertemu para sahabat, saya dan rekan-rekan salat Jumat di Bandara Adi Soemarmo, menyesuaikan jadwal keberangkatan pesawat," tulis Jokowi, Jumat (6/12/2024).

Dari video itu, terlihat Jokowi menggunakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan sepatu hitam-putih. Dia terlihat dikawal sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dalam unggahan tersebut, terlihat Jokowi menumpangi pesawat komersial. Pesawat itu lalu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.