Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Datangi Kertanegara, Prabowo: Saya Undang Makan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:23 WIB
Jokowi Datangi Kertanegara, Prabowo: Saya Undang Makan
Jokowi di rumah Presiden Prabowo Kertanegara (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Prabowo dan Jokowi keluar dari kediaman Kertanegara sekitar pukul 21.04 WIB.

Prabowo mengaku mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara.

"Jadi saya dengar pak Jokowi ada di jakarta saya undang makan (malam)," kata Prabowo kepada wartawan di Kertanegara, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

Undangan makan malam tersebut, kata Prabowo, untuk membalas kebaikan Jokowi yang telah mengundang Ketua Umum Partai Gerindra makan di Solo beberapa waktu lalu.

"Saya pernah rumah beliau di Solo saya undang sekarang ke Kertanegara," kata Prabowo.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188864//presiden_prabowo_bersama_pm_pakistan_shehbaz_sharif-f7Op_large.jpeg
Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187638//luhut_prabowo-A5oi_large.jpg
Prabowo Panggil Luhut ke Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187138//prabowo-3jg2_large.jpg
286 Dapur MBG Layani 600 Ribu Pengungsi di Aceh–Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186653//prabowo-wK2D_large.jpg
Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Sinergi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185705//mendagri-XsqD_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Inflasi, Beras Keluar dari Daftar Pangan Bermasalah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement