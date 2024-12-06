Jokowi Datangi Kertanegara, Prabowo: Saya Undang Makan

JAKARTA - Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Prabowo dan Jokowi keluar dari kediaman Kertanegara sekitar pukul 21.04 WIB.

Prabowo mengaku mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara.

"Jadi saya dengar pak Jokowi ada di jakarta saya undang makan (malam)," kata Prabowo kepada wartawan di Kertanegara, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

Undangan makan malam tersebut, kata Prabowo, untuk membalas kebaikan Jokowi yang telah mengundang Ketua Umum Partai Gerindra makan di Solo beberapa waktu lalu.

"Saya pernah rumah beliau di Solo saya undang sekarang ke Kertanegara," kata Prabowo.

(Awaludin)