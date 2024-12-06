Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Peluang Jokowi Gabung ke Gerindra, Prabowo: Kita Terbuka!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:28 WIB
Soal Peluang Jokowi Gabung ke Gerindra, Prabowo: Kita Terbuka!
Ketum Gerindra Prabowo bersama Jokowi di Kertanegara (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berbicara terkait peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk bergabung partainya. Ia menegaskan, Partai Gerindra terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung.

Hal itu disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Jokowi di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

“Oh kalau Gerindra terbuka,” kata Prabowo kepada wartawan.

Meski begitu, Prabowo mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa untuk Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra.

“Tapi kita tentunya tidak bisa maksa beliau (Jokowi) masuk,” jelas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDIP.

 

Halaman:
1 2
      
