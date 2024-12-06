Makan Malam di Kertanegara, Prabowo dan Jokowi Santap Ayam Goreng

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) makan malam dikediamanya di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada malam hari ini Jumat (6/12/2024).

"Jadi kita makan, makan malam," kata Prabowo kepada wartawan, Jumat (6/12/2024) malam.

Prabowo mengungkapkan menu makan malam dirinya bersama dengan Jokowi. Salah satunya adalah ayam goreng.

"Ayam goreng dan macam-macam lah," kata Prabowo.

