HOME NEWS NASIONAL

Makan Malam di Kertanegara, Prabowo dan Jokowi Santap Ayam Goreng 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:38 WIB
Makan Malam di Kertanegara, Prabowo dan Jokowi Santap Ayam Goreng 
Ketum Gerindra Prabowo bersama Jokowi di Kertanegara (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) makan malam dikediamanya di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada malam hari ini Jumat (6/12/2024).

"Jadi kita makan, makan malam," kata Prabowo kepada wartawan, Jumat (6/12/2024) malam.

Prabowo mengungkapkan menu makan malam dirinya bersama dengan Jokowi. Salah satunya adalah ayam goreng.

 "Ayam goreng dan macam-macam lah," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada malam hari ini Jumat (6/12/2024).

 

