Datangi Kediaman Prabowo di Kertanegara, Jokowi : Karena Kangen

JAKARTA - Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (6/12/2024) malam.

Jokowi menyebutkan, pertemuan ini merupakan kunjungan balasan setelah Prabowo ke Solo beberapa waktu lalu. Ia juga mengungkapkan, salah satu alasan pertemuan malam ini lantaran dirinya kangen dengan Prabowo.

"Beliau, Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo, ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan, karena kangen," kata Jokowi usai bertemu Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku baru tiba di Jakarta pada sore hari ini. Setelah Prabowo, Jokowi tidak menjelaskan siapa sosok yang akan ia temui.