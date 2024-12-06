Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Praktik Ubah Tanggal Kedaluwarsa, Keuntungan Rp600 Juta

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |08:52 WIB
Polisi Bongkar Praktik Ubah Tanggal Kedaluwarsa, Keuntungan Rp600 Juta
Polisi bongkar praktik ubah tanggal kedaluwarsa (Foto : MNC Media)
A
A
A

BEKASI -  Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Bekasi membongkar praktik penjualan barang bermacam produk yang menghapus dan mengubah tanggal kedaluwarsa. Dari hasil kejahatan tersebut, pelaku mengantongi keuntungan mencapai lebih dari Rp600 juta.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengungkapkan, awalnya polisi mencurigai sebuah bangunan di Kavling Mandiri, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. 

Pihaknya menduga adanya kegiatan penjualan produk kadaluarsa yang sudah dihapus dan dirubah tanggal kedaluwarsanya menjadi seolah-olah belum melewati batas tanggal tersebut.

Hingga akhirnya polisi melakukan penggerebekan lokasi tersebut dan mengamankan tiga orang pelaku, yakni berinisial RH, MJ, dan AS, pada 6 November 2024. 

"Pada saat pelaku sedang melakukan pengemasan barang untuk dilakukan pengiriman ke konsumen menggunakan sarana ekspedisi," kata Twedi kepada wartawan di Kabupaten Bekasi, Kamis (6/12/2024).

Ternyata, Rumah itu merupakan rumah yang dikontrak oleh tiga pelaku untuk dijadikan sebagai lokasi penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang kadaluwarsa. 

"Barang kadaluarsa yang sudah direkondisi seolah-olah barang yang baik/layak," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983//polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188970//ayu_puspita-2Oru_large.jpg
Jejak Aksi Penipuan Bos Wedding Organizer Ayu Puspita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188944//ayu_puspita-prgL_large.jpg
Terungkap, Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Menipu Sejak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188932//kasus_penipuan-dwOQ_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bos WO Ayu Puspita dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188861//viral-elMN_large.jpg
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188746//ayu_puspita-zolI_large.jpg
Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Ditetapkan Tersangka Penipuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement