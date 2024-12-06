Kondisi Bayi yang Disiram Air Mendidih di Daycare Depok Berangsur Membaik

Kondisi Bayi yang Disiram Air Mendidih di Daycare Depok Berangsur Membaik (Foto : Ilustrasi/Freepik)

DEPOK - Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Depok, Iptu Dwi Santy Anggraini mengungkap kondisi bayi berinisial KCB (1 tahun 3 bulan) korban penyiraman air mendidih oleh pelaku pengasuh berinisial S (35) di sebuah Daycare Kiddyspace Indonesia cabang Pengasinan, Sawangan, Depok.

Menurutnya, korban KCB mengalami luka bakar 20 persen, kondisi saat ini berangsur membaik meski masih dirawat di Rumah Sakit Alia.

"Lukanya 20 persen, sudah berangsur membaik. Masih di rawat di RS Alia," kata Santy saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Santy menambahkan bahwa pelaku saat ini ditahan di sel tahanan Polsek Beji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Tersangkanya kita tahan di Polsek Beji. Khusus tahanan perempuan di Beji," ujarnya.

Lebih lanjut, Santy mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi. "Sudah olah TKP, sudah di police line juga ya," ungkapnya.