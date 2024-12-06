Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hantam Truk Mogok, Pemotor Tewas di Jalur Serpong-Gunung Sindur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |11:15 WIB
Hantam Truk Mogok, Pemotor Tewas di Jalur Serpong-Gunung Sindur
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pemotor tewas usai menabrak truk tronton di Jalan Raya Serpong-Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Jasad korban kecelakaan itu sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 01.15 WIB dini hari tadi. Awalnya, motor yang dikendarai korban RAG melaju dari arah Serpong menuju Gunung Sindur.

"Setibanya di TKP di jalan yang lurus menabrak belakang kanan dari kendaraan truk tronton," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Truk tersebut diketahui sedang berhenti di badan jalan karena mogok. Alhasil, korban yang sedang melaju langsung menghatam bagian belakang truk.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi. Selanjutya, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit.

"Korban meninggal dunia satu orang (pemotor), dibawa ke RSUD Kota Bogor," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
