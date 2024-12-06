Tulisan Tangan Anak Bunuh Ayah Kandung dan Nenek: Maafin Aku Udah Nyusahin

JAKARTA - Anak inisial MAS (14) yang telah membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan, menuliskan psan alam secarik kertas, di mana kondisinya saat ini dalm keadaan sehat. Diketahui, berkas kasus anak MAS telah dilimpahkan polisi ke Kejari Jakarta Selatan.

"Maafin aku udah nyusahin, dan makasih semuanya. Seperti kalian, aku juga bakal bantu orang banyak, terima kasih semuanya. Saya sekarang sehat-sehat saja," tulis anak MAS dalam suratnya yang diterima, Jumat (6/12/2024).

Surat tersebut ditujukan pada keluarganya untuk mengabarkan jika anak MAS itu dalam kondisi baik-baik saja saat ini. Hal itu dibenarkan oleh pengacara anak MAS, Amriadi Pasaribu yang menyebutkan, kondisi anak MAS baik-baik saja saat ini.

"Saya barusan bertemu MAS dan melihat keadaannya, saat ini dia sehat, dia juga menuliskan harapannya, dia tulis di kertas pakai tulisan tangan sendiri," ujar Amriadi Pasaribu saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, anak inisial MAS saat ini pun tampak terbuka, yang mana anak MAS sudah beberapa kali bertemu dengan tim pengacaranya, termasuk dia. Dia juga telah menerima informasi jika berkas kasus yang menimpa anak MAS itu telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

"Kabarnya sehat, saya sering ketemu, ngobrol-ngobrol sama anaknya, terbuka yah," tuturnya.