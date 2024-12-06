Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News!  Polisi Pembunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas di Bogor Ditetapkan Tersangka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |14:43 WIB
Breaking News!  Polisi Pembunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas di Bogor Ditetapkan Tersangka
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro/Okezone
A
A
A

BOGOR – Polres Bogor telah menetapkan oknum anggota polisi Aipda Nikson Pangaribuan alias Ucok yang menganiaya ibunya dengan tabung gas 3 kilogram di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor menjadi tersangka. Korban Herlina Sianipar (61) tewas setelah dianiaya anak kandungnya tersebut.

"Jadi perlu kami sampaikan langkah-langkah yang telah kami lakukan terkait kasus tragedi di Cileungsi tanggal 2 telah kita naik sidik terhadap kasus tersebut, tanggal 3 sudah kita lakukan penetpaan tersangka," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

Selanjutnya, pihaknya telah menyerahkan berkas terkait perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor pada 5 Desember 2024.

"Kita sudah menyerahkan berkas tersebut tahap satu ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sudah diterima oleh langsung Bapak Kasi Pidum yang diantarkan oleh Kasatreskrim," ungkap Rio.

Adapun terkait sidang etik terhadap Nikson dijalankan oleh Propam Polda Metro Jaya. Polres Bogor dan Polda Metro Jaya terus berjalan beriringan dan berkordinasi untuk menuntaskan kasus ini.

"(Etik) Masih dijalankan oleh propam Polda Metro Jaya namun untuk pidananya kami sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro. Kita beriringan linier moga-moga kita bisa menghasilkan yang terbaik untuk keadilan," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/340/3130210/ilustrasi_polisi-vjiQ_large.jpg
Parah! Oknum Polisi Jualin Narkoba ke Wisatawan Pulau Berhala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/15/340/2517256/hamili-istri-napi-bripka-is-dijatuhi-sanksi-disiplin-C9QvFJdKiT.jpg
Hamili Istri Napi, Bripka IS Dijatuhi Sanksi Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/14/340/2516584/selingkuh-dan-hamili-istri-napi-anggota-polres-lahat-bakal-dipecat-7zrALeuRy0.jpg
Selingkuh dan Hamili Istri Napi, Bripka IS Terancam Dipecat dengan Tidak Hormat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/12/340/2515871/istri-narapidana-ini-ngaku-dihamili-oknum-polisi-mapolres-lahat-sDExkMlZJb.jpg
Istri Narapidana Ini Ngaku Dihamili Oknum Polisi Mapolres Lahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/19/337/2488776/kirim-chat-mesum-ke-anak-tersangka-kapolsek-parigi-sulteng-dicopot-GCo7LYmXSR.jpg
Kirim Chat Mesum ke Anak Tersangka, Kapolsek Parigi Sulteng Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/09/340/2468838/kasus-lecehkan-perawat-oknum-polisi-divonis-8-tahun-penjara-mwvIMF6hHS.png
Kasus Lecehkan Perawat, Oknum Polisi Divonis 8 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement