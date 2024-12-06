Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Cigombong Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Tanpa Kepala

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:08 WIB
Warga Cigombong Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Tanpa Kepala
Penemuan mayat (foto: Okezone)
BOGOR - Warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor digegerkan temuan mayat pria dengan kondisi kepala putus. Diduga, pria itu tewas usai tertabrak kereta api Bogor-Sukabumi.

Kapolsek Cijeruk, AKP Didin Komarudin mengatakan, peristiwa itu diketahui sekira pukul 07.00 WIB. Dimana, ada laporan warga yang menemukan sesok mayat pria di rel kereta kolong exit tol.

"Diduga tertemper kereta api Pangrango," kata Didin dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Polisi yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi. Korban ditemukan memakai celana panjang warna coklat serta jaket warna biru dengan posisi tertelungkup di pinggir rel tanpa kepala.

