Ribuan Aparat Dikerahkan Amankan Proses Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta bakal menggelar rekapitulasi tingkat Provinsi pada 7-9 Desember 2024 di Hotel Sari Pan Pacific, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Ribuan aparat bakal diterjunkan demi menunjang kelancaran proses rekapitulasi.

"Ya tentunya kami akan mengacu juga kepada seperti pada saat pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan KPUD, seperti pada saat debat itu mungkin akan mengacu kepada situasi tersebut yang mungkin sekitar seribu personil itu kami akan siagakan dalam rangka pelaksanaan Pleno ini," ujar Kapolres Metro Jakpus, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan di kantor KPU Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Dia menyebut, jajaran akan tersebar pada ring satu, dua dan tiga. Dia menjelaskan hanya tamu undangan saja yang bisa masuk di area ring satu.

"Kami berupaya agar pada saat berlangsungnya pleno tersebut, orang-orang yang berada di dalam area itu adalah memang undangan daripada KPUD," ucapnya.