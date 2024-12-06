Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partispasi Pemilih Pilkada Jakarta Hanya 58%, Ini Tanggapan Ketua KPU DKI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |18:25 WIB
Partispasi Pemilih Pilkada Jakarta Hanya 58%, Ini Tanggapan Ketua KPU DKI
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata (foto: Okezone/Danan)
JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyebut partisipasi pemilih dalam pilkada Jakarta hanya 58%. Dengan jumlah partisipasi tersebut kata Wahyu akan menjadikan catatan evaluasi.

"Yang pasti partisipasi, kami tadi sudah menghitung dari data yang ada, tingkat partisipasi di DKI Jakarta itu sekitar 58 persen," ucap Wahyu di kantor KPUD Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Namun Wahyu menyebut turunnya partispasi pemilih dalam pilkada serentak ini tak hanya terjadi di Jakarta. 

"Karena fenomena ini bukan hanya terjadi di DKI Jakarta ya, hampir sebagian besar provinsi di Indonesia terjadi pengurangan tingkat partisipasi. Mudah-mudahan nanti segera kami akan melakukan evaluasi," sambungnya.

