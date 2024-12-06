Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Baru Pindahkan 274 KK Warga Kolong Jembatan ke Sejumlah Rusun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |18:53 WIB
Pemprov DKI Baru Pindahkan 274 KK Warga Kolong Jembatan ke Sejumlah Rusun
Rusunawa di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), baru memindahkan 274 kepala keluarga (KK) warga kolong jembatan tol ke sejumlah rumah susun (Rusun) di Jakarta dari target 1.060 KK. 

Diketahui pemindahan warga yang tidak mampu ke hunian layak huni sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Jakut, Jaktim, dan Jakpus," kata Kadis PRKP DKI, Kelik Indriyanto di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Kelik menekankan, bahwa warga non KTP DKI tidak mendapatkan program rusun tersebut. Nantinya warga non KTP DKI akan dikoordinir oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan diperkenankan menyewa secara mandiri.

"Warga non DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI. Mereka langsung di koordinir oleh Dinas Sosial," ujarnya.

Sekedar informasi, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan sewa rusun bagi warga kolong jembatan tol yang mau pindah ke hunian yang lebih layak selama enam bulan ke depan dan akan diberikan pelatihan kerja agar memiliki penghasilan.

(Awaludin)

      
